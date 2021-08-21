Video Yaşam Kars’ta sağanak yağmur sele dönüştü, çok sayıda eve su doldu

Kars’ta sağanak yağmur sele dönüştü, çok sayıda eve su doldu

Kars’ta sağanak yağmur sele dönüştü, çok sayıda eve su doldu
21.08.2021 | 21:24

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Kars’ta akşam saatlerde yağan yağmur yüksek kesimlerde sele neden oldu. Selden dolayı Susuz’a bağlı Aynalı köyünde evlere su doldu.

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Kars'ın Susuz ilçesinde atkili olan sağanak yağmur sele döndü. İlçeye bağlı Aynalı, Alçılı, Orta kilise Ortalar, Çamurlu, köylerinden geçen dere taşması sonucu köylerde dere kenarında bulunan evlere su doldu. Selden dolayı köylerin yolu kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açtı. AFAD, jandarma, İtfaiye ve 112 sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Evlerine su dolan vatandaşlar başka evlere yerleştirilirken, selden dolayı maddi hasar oluştu. Sağanak yağmur bölgede aralıklarla etkili oluyor.

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