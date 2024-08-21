Kartal’da drift atan sürücüye 35 bin TL para cezası | Video
Kartal’da cadde üzerinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 35 bin 935 TL idari para cezası uygulandı.
Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL, 'Görüşü Engelleyecek Şekilde Aksesuar Kullanmak' maddesinden bin 506 TL, 'Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamak' maddesinden bin 506 TL, 'Saygısızca Araç Kullanmak' maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 35 bin 935 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alınırken kullanmış olduğu araç trafikten men edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
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