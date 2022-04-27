Kartal’da otomobile çarpan lüks cip böyle yandı | Video

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Kartal’da sahil yolunda ışıklarda duran lüks otomobile arkadan gelen başka bir lüks cip çarptı. Önünde duran otomobile çarpan cip, çarpmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başladı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi. Lüks cipin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olaya tanık olan Mehmet Yıldız, "Araçtan dumanlar çıktı. Bazıları tüplerle müdahale etti. İtfaiye yetişmeseydi araba kesinlikle yanmıştı" dedi.
Öte yandan lüks cipin yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.