Video Yaşam Kayganlaşan yolda drift attığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Kayganlaşan yolda drift attığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video

Kayganlaşan yolda drift attığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video

05.02.2023 | 09:55

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolu fırsat bilerek drift attı, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşmasını fırsat bilen sürücü drfit atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine drift atan sürücüye 20 bin TL idari para cezası yazıldı.

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