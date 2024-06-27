Kayseri'de kar maskeli cinsel saldırı şüphelisi yakalandı | Video 27.06.2024 | 12:22 Kayseri'de, yüzde 90 zihinsel engelli kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kar maskeli M.K. (56), polis tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Kar maskeli M.K., takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Adresine düzenlenen operasyonda, şüpheli, saldırı sırasında kullandığı kar maskesiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.K.'nin, zihinsel engelli kadını kar maskesiyle takip ettiği ve bir süre sonra elini cinsel organına götürdüğü görüldü.