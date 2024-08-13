Kebap yerken karnına şiş saplandı, talihsiz kadın karnında şişle hastaneye kaldırıldı | Video
Osmaniye'de gittiği piknik alanında kebap yerken karnına şiş saplanan kadın yaralandı. Yaralı kadın karnında kebap şişiyle hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Konya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu | Video 13.08.2024 | 15:28
00:21
00:51
09:32
04:40
00:15
Düğünde havaya açan 4 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video 13.08.2024 | 13:20
00:39
01:46
01:00
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 13.08.2024 | 11:03
08:43
01:27
3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü: “Pişmanım” | Video 13.08.2024 | 11:11
02:21
Yüzbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 250 milyon lira… 13.08.2024 | 10:56
02:47
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 13.08.2024 | 10:46
02:19
01:29
01:45
Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı! Dehşet anı kamerada | Video 13.08.2024 | 10:14
01:39
Diyarbakır’da suç örgütüne ‘Abluka’ operasyonu: 26 gözaltı | Video 13.08.2024 | 10:09
01:25
Otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı | Video 13.08.2024 | 10:06
03:12
Acemi sürücü dükkana böyle daldı, işyeri sahibi isyan etti | Video 13.08.2024 | 09:57