Kilis yönüne ilerleyen Nuri M, yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nuri M. ve Elif M, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.