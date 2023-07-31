Kilis'te, otomobil devrildi: 2 yaralı | Video
KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kilis-Gaziantep yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
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