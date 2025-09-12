Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar!

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Boran Barut isimli yarışmacı 300 bin TL’lik soruya bakın ne yanıt verdi!