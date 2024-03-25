Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Berk Göktaş 5 milyon TL’lik büyük ödülü aldı! İşte o soru... | Video

ATV'nin sevilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün tarihi anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, geçtiğimiz hafta TBMM ile ilgili soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı ve 5 milyon TL değerindeki 13'üncü soruya doğru yanıt vererek büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmacı, büyük ödüllü soruyu 7'nci kez açtırarak adını yarışma tarihine yazdırdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e bugün damga vuran o tarihi anlar!