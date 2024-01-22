Kırgızistan’da 7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşananlar kameralara yansıdı
Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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