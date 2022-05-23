Kızların küfürlü tartışması saç başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video

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Denizli’de aralarında küfürlü tartışma yaşanan liseli kızlar, sokak ortasında saç başa birbirine girdi. Dört kız öğrencinin aralarına aldığı arkadaşlarını sürükleyerek dövdüğü kavgaya müdahale etmeyen erkekler ise kavgayı ayırmak yerine kayıt altına almakla yetindi.