Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Düzce'deki fırtına minareyi beşik gibi salladı | Video 30.11.2021 | 16:53
00:33
Sakarya'da gençlerin yumruklu kavgası kamerada | Video 30.11.2021 | 16:50
02:26
Bodrum polisi erken müdahaleyle anne ve oğlunun hayatını kurtardı | Video 30.11.2021 | 16:46
04:53
Manisa'da köpek saldırısına uğrayan Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı | Video 30.11.2021 | 16:06
03:53
İstanbul'da yasağa rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere ceza yağdı | Video 30.11.2021 | 16:12
01:20
Sinop'ta korku dolu anlar! Çatı uçtu, facianın eşiğinden dönüldü | Video 30.11.2021 | 16:13
03:25
00:27
02:30
02:20
00:40
Arnavutköy'de lodosla birlikte dolu yağışı etkili oldu | Video 30.11.2021 | 15:48
00:37
Trafik polisinden yürek ısıtan hareket | Video 30.11.2021 | 15:40
01:04
00:29
Ambarlı Limanı'nda yük gemisinin iskeleye çarpma anı kamerada | Video 30.11.2021 | 15:13
01:10
Bankadan takip etti, yaşlı çiftin parasını alıp kaçtı | Video 30.11.2021 | 15:11
03:42
01:15
Bodrum'da lodos etkili olmaya başladı | Video 30.11.2021 | 15:02
00:51
06:28
01:57
Kum fırtınasında Bor-Zengen ile Çukurkuyu karayolu trafiğe kapatıldı 30.11.2021 | 14:24
Konya - Ankara karayolu 75. kilometrede kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada hafif hasar alan araçlar olay yerini terk etti. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Konya - Ankara karayolu 75. kilometrede kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada hafif hasar alan araçlar olay yerini terk etti. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.