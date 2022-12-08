Köpeğini ararken güvenlik kamerası görüntüleriyle şok oldu | Video

ARNAVUTKÖY'de bir kişi komşusuna ait köpeği, kullandığı araçla ezip ardına bakmadan yoluna devam etti. Ezilen köpek feci şekilde can verirken, köpeğin sahibi Gamze Demircioğlu, komşusundan şikayetçi oldu. Köpeğin, hafif ticari araç tarafından ezildiği o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay 2 Aralık tarihinde Arnavutköy'e bağlı Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Bulldog cinsi köpeğini Tayakadın'da babasına ait eve bırakan Gamze Demircioğlu, gün içerisinde köpeğin kaybolduğunu fark etti. Ailesiyle birlikte 1 gün boyunca köpeğe ulaşamayan Gamze Demircioğlu, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarını izleyen aile bireyleri korkunç gerçeği fark etti. Komşularına ait hafif ticari aracın peşinden koştuğu görülen Taci isimli bulldog cinsi köpek, komşularının aracı tarafından ezildiğini fark etti. Aracın üzerinden geçtiği köpek can çekişerek yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Görüntüler üzerine harekete geçen Gamze Demircioğlu komşuları hakkında Jandarmaya şikayette bulundu. Köpeği ezerek ölümüne sebep olan komşularının ise, köpeği görmediğini ve aracın altında kaldığını fark etmediğini söylediği öğrenildi. Köpeğin sahibi Gamze Demircioğlu yaşananlarla ilgili konuştu.Köpeğini bir aile ferdi gibi gördüğünü söyleyen Gamze Demircioğlu, "İngiliz Bulldog köpeğim 'Tacettin', ondan ismiyle bahsedeceğim çünkü onu ailemden biri olarak, çocuğum gibi görüyordum. Bütün ailem de aynı şekilde. 'Taci', ayın 2'sinde kayboldu, abim ondan sonra onu bulamayınca aramaya başladı. Çevredeki kamera görüntülerinden bir araba tarafından ezilerek öldüğünü öğrendik. Can havliyle kendini yolun kenarına boşluğa atmış, orada o şekilde ölü bulunmuş. Kamera kayıtlarında da var. Ezen kişi fark etmediğini söylüyor ama etmemesi imkansız. Ben şikayetçiyim, cezasını çeksin. Ailemizden biriydi, köpek olarak görmüyorduk. Benim için önemliydi o. Ben inanmıyorum, görmediğine inanmıyorum. Görülmemesi imkansız. Arabanın ön tekeriyle üstünden geçiyor, arka tekerle biraz sürükledikten sonra, arka tekerle de üzerinden geçiyor. Ben de araç kullanıyorum, aracımın tekerine taş bile takılsa fark ederim, fark edilir. İfadesinde fark etmediğini söylemiş haberim yoktu demiş, çelişkili de bir ifade vermiş, ben jandarmayla da görüştüm" dedi.Olaydan beri çok üzgün olduğunu ifade eden Demircioğlu, "Bulduklarında beni aradılar. Abim buldu. Yıkıldım, çok ağladım, ertesi gün görüntülerle jandarmaya giderek şikayette bulundum. Bu kişi babamın komşusuydu, komşu denilirse. Köpeğimin kimseye zararı yoktu, hiçbir şikayet yoktu. Bu küçük bir çocuk, bir insan da olabilirdi. Artık hayvan diyerek ötelenmesini istemiyorum, benim için köpeğim bir insan kadar değerliydi" şeklinde konuştu.Kaybolan köpeğini abisinin aradığını belirten Gamze Demircioğlu, "Köpeği bulamadığında abim, kamera görüntülerine bakıyor, kamera görüntülerinde komşunun köpeği arabayla ezdiğini görüyor. Babamla birlikte o komşunun kapısına gidiyor. Önce, kamera görüntülerinden bahsetmeden o komşuya köpeği soruyor. Komşu, "Ben köpek görmedim, bilmiyorum' diyor. Abim de "Yaşından başından utanmadan yalan söylemeye utanmıyor musun? Kamera görüntülerini izledik, köpeği ezmişsin" diyor. Bunun sonrasında bu adamın oğlu geliyor bizim evimize, kapımıza, "Siz benim babamın kapısına gitmişsiniz. Bu bir insan da olabilirdi. Köpek sonuçta. Bu kadar uzatmaya gerek yok' diyor. Benim köpeğim önemsizmiş gibi davranıyorlar. Hala da aynı şekilde önemsemiyorlar. Ben önemsiyorum, önemseteceğim de" İfadelerini kullandı.