Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana kedi annelik yapıyor | Video
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada bulunan yavru yabani tavşana, 3 yavrusu bulunan boncuk isimli kedi, annelik yapıyor. Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşanın süt annesi bir kedi oldu. 3 yavrusuna bakan boncuk isimli kedi, yavru tavşanı da sahiplenip emziriyor.
Olayı anlatan Şeref Aydın(32), "Bugün Kurşunlu'daki bahçemden dönerken köpekler tarafından kovalanan yabani tavşan arabamın önüne atladı. Bende köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evimize getirdiğimiz de 'Boncuk' ismini verdiğimiz kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Şuan mutluyuz. İnşallah büyüdükten sonra yeniden doğal ortamına bırakmayı düşünüyoruz. Şuan tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismi de Kurşunlu'dan esinlenerek, Çilek koyduk. İnşallah sapa sağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız." dedi.