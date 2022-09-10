'Küçük Bir Yol' adlı şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Hadise itirafta bulundu: "Beni hala mahvediyor" | Video

Ünlü sarkıcı Hadise, İzmir'de verdiği konser sırasında 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamamıştı. Dün çıktığı konserde ise 'Küçük Bir Yol'un hikayesini anlattı. Bu aralar eşi Mehmet Dinçerler'le arasının bozuk olduğu konuşulan ünlü popçu Hadise'nin itiraf sözleri ise eşine gönderme olarak algılandı.