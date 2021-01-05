Video Yaşam Küçükçekmece'nin kazalarıyla ünlü kavşağı... Onlarca kaza oldu, internetten milyonlar izledi | Video

Küçükçekmece'nin kazalarıyla ünlü kavşağı... Onlarca kaza oldu, internetten milyonlar izledi | Video

Küçükçekmece'nin kazalarıyla ünlü kavşağı... Onlarca kaza oldu, internetten milyonlar izledi | Video
05.01.2021 | 12:30

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Küçükçekmece'de bulunan bir kavşakta son bir yılda onlarca kaza meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyaya yüklenen kaza görüntüleri 20 milyondan fazla izlendi. Kazaların yaşandığı kavşakta iş yeri bulunan esnaf Tarhan Ercan, "Yukarıdan araçların hızlı gelmesi söz konusu, duramıyorlar. Duramayınca kazalar oluyor. Zaten dörtyol ağzı gördüğünüz gibi, her yönden araç geliyor. Ne önlemler alınır bilemiyorum onu yetkililer bilir" dedi.

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Küçükçekmece'de bulunan bir kavşakta son bir sene içerisinde onlarca kaza meydana geldi. Sık sık hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana geldiği kavşaktaki kazalar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza görüntülerini bir sosyal medya platformundan yayınlayan gencin videoları 20 milyondan fazla izlenirken, esnaf ve vatandaşlar duruma çözüm bulunmasını istedi. Aynı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazalarda bir yayaya otomobilin çarptığı görüntü 16.4 milyon izlenme alırken, 3 otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza ise 3.1 milyon kez izlendi. Bir gencin halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtulduğu, otobüsün kayarak binaya çarptığı, bir yayanın aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa fırlandığı anlar gibi çok sayıda kaza saniye saniye aynı güvenlik kamerasına yansıdı. Yine aynı kavşakta bulunan bir halk ekmek büfesinin üzerine de kamyon devrildiği ve içerideki görevlinin ölümden döndüğü öğrenildi.

"HATIRLADIĞIM 15-20 KAZA VARDIR"
Kazaların yaşandığı kavşakta iş yeri bulunan ve aynı yerde 18 yıldır esnaf olan Tarhan Ercan, "Yukarıdan araçların hızlı gelmesi söz konusu duramıyorlar. Duramayınca kazalar oluyor. Zaten dört yol ağzı gördüğünüz gibi, her yönden araç geliyor. Ne önlemler alınır bilemiyorum onu yetkililer bilir. Benim hatırladığım 15-20 kaza vardır bu şekilde. Sık sık oluyor kazalar. Bir müşterime araç çarptı, takla attırdılar yaya geçidinde. Çok büyük bir şey olmadı çok şükür kırıkları vardı" diye konuştu.


"EN SON BİR ÇÖP KAMYONU BURAYA GİRDİ"
Bir başka esnaf da, "Ara ara kazalar oluyor. En son bir çöp kamyonu buraya girdi. Daha önce de olmuştu bir kaç kere. Niye oluyor bilemiyoruz. Işıkların mı olması gerekiyor, kavşak olduğu için denetleyici bir şey yok burada. Işık olması gerektiğini düşünüyorum. Ufakta olsa sık sık kazalar oluyor özellikle dönemeçte. Kaza videolarını sosyal medyada yükleyen de benim yeğenim. Burada da izlenmiş yani. 16 milyon izlenmiş" dedi.

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