Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı | Video
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan aynı aileden bir çocuk hayatını kaybederken 3’ü çocuk 5 kişi ise yaralandı.
Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, araç içinde yaralı halde olan anne, baba ve 3 çocuğu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden M.T. isimli çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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