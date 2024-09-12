Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı | Video 12.09.2024 | 08:36 Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan aynı aileden bir çocuk hayatını kaybederken 3’ü çocuk 5 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 05.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Ağaçlık alandan taklalar atarak yan yola savrulan otomobilde, M.T. isimli çocuk olay yerinde hayatını kaybederken aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, araç içinde yaralı halde olan anne, baba ve 3 çocuğu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden M.T. isimli çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.