Madenciler anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı | Video
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde maden işçileri, depremden 101 saat sonra İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz'ı enkaz altından sağ çıkardı.
Zonguldak'tan deprem bölgesine gidip, arama- kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde afetin 101'inci saatinde enkaz altındaki anne İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz'ı kurtardı. Yer altında anne ve oğlunu kurtarma görevini yürüten maden işçisi, açılan tünelden nefes nefese çıkarken, arkadaşlarına sarılarak soluklandı. Sevinç yaşayan maden işçisi, anne Ayaz'a yönelerek, "İhlas, bak 'Alacağım' dedim, aldım. Oğlunu da aldım" dedi. Yiğit Ayaz ise "Hoş geldin Yiğit" denilerek karşılandı. Anne ve oğlu, ambulansla hastaneye götürüldü.
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