Manisa'da 7 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi | Video
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir TIR'ın kasasında yapılan aramada 7 milyon 140 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, İ.Ö.'nün (48) TIR'la uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Hareket geçen ekipler, TIR'ı Turgutlu ilçesinde durdurdu. TIR'ın kasasında yapılan aramada 7 milyon 140 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü İ.Ö. ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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