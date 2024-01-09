Manisa’daki korkunç vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Manisa’nın Kula ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen ve vinç operatörünün yaşamını yitirdiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vincin rüzgarın da etkisiyle sallanmaya başladığı, bir süre sallandıktan sonra geriye doğru devrildiği görülüyor.
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