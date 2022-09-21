Video Yaşam Marmaris'te orman yangını! İşte son görüntüler | Video
Marmaris'te orman yangını! İşte son görüntüler | Video

Marmaris'te orman yangını! İşte son görüntüler | Video

21.09.2022 | 14:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy’de 10 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:55
Kadıköy'de 10 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 21.09.2022 | 15:23
Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video 01:06
Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video 21.09.2022 | 15:24
Otobüste fenalaşan yaşlı kadına stetoskopuyla müdahale etmişti, o anları anlattı | Video 03:55
Otobüste fenalaşan yaşlı kadına stetoskopuyla müdahale etmişti, o anları anlattı | Video 21.09.2022 | 14:19
Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri’de böyle görüntülendi | Video 01:05
Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri'de böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 14:19
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video 02:23
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 15:02
Hatay’da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi | Video 01:45
Hatay'da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi | Video 21.09.2022 | 14:19
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 01:19
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 21.09.2022 | 15:02
Ödevlerini yaparken yanındaki tavuğa da ders anlatan küçük kız gülümsetti | Video 01:49
Ödevlerini yaparken yanındaki tavuğa da ders anlatan küçük kız gülümsetti | Video 21.09.2022 | 14:19
Bayrampaşa’da 5 milyon 200 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası | Video 05:40
Bayrampaşa’da 5 milyon 200 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası | Video 21.09.2022 | 14:40
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 01:19
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 21.09.2022 | 14:43
Bayrağa selam veren judocu Ahmet: Bayrağımızı bırakıp geçemedim | Video 01:25
Bayrağa selam veren judocu Ahmet: "Bayrağımızı bırakıp geçemedim" | Video 21.09.2022 | 14:40
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video 02:23
Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 14:21
Hatay’da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı | Video 03:40
Hatay’da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı | Video 21.09.2022 | 14:02
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi | Video 03:00
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi | Video 21.09.2022 | 11:53
Marmaris’te orman yangını! İşte son görüntüler | Video 02:15
Marmaris'te orman yangını! İşte son görüntüler | Video 21.09.2022 | 14:03
Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video 02:21
Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video 21.09.2022 | 11:44
Üvey baba dehşeti kamerada! Vicdansız baba, üvey oğlunu tekme tokat böyle dövdü | Video 02:01
Üvey baba dehşeti kamerada! Vicdansız baba, üvey oğlunu tekme tokat böyle dövdü | Video 21.09.2022 | 13:13
SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video 01:13
SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video 21.09.2022 | 12:58
Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video 02:19
Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video 21.09.2022 | 12:36
Kendisi küçük, yüreği büyük! Minik Ahmet’in bayrak sevgisi gururlandırdı | Video 01:29
Kendisi küçük, yüreği büyük! Minik Ahmet’in bayrak sevgisi gururlandırdı | Video 21.09.2022 | 12:33

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler sevk edildi. Yangına 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz ve 6 dozer müdahale etmeye başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA