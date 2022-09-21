Marmaris'te orman yangını! İşte son görüntüler | Video

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler sevk edildi. Yangına 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz ve 6 dozer müdahale etmeye başladı.