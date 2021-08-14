Video Yaşam Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında

Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında

Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında
14.08.2021 | 13:42

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Son dakika haberleri... Türkiye’nin iç güvenliği sağlayarak vatandaşın huzur içinde yaşaması için mücadele eden ve teröristlerin korkulu rüyası olan mavi bereliler Bozkurt halkının yanına koştu. Subay, Astsubay ve Jandarma Uzmandan oluşan timler ellerine aldıkları kürek ve süpergeler ile işyerlerine dolan çamurları temizledi.

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Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın illerini aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki görüntüler felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bozkurt aşırı yağmur yağışı neticesinde ilçenin önemli akarsularından olan 60 kilometre uzunluğundaki Ezine çayı ile 40 kilometre uzunluğundaki İlişi çayı kısa süre içinde mevcut olan beton kanalın dışına taşmasıyla birlikte sele teslim oldu. Selin tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç selin şiddetiyle denize sürüklenirken, bazı araçlar sokak aralarında yığınlar oluşturdu. Zarar gören binalar ve köprülerin çökmesiyle ile birlikte ilçe adete savaş alanına döndü.

MAVİ BERELİLER KOLLARI SIVADI
Bozkurt İlçesi'nde suların çekilmesiyle birlikte iş makineleri sokak ve caddelerde temizleme çalışmalarına başladı. Türkiye'nin iç güvenliği sağlayarak vatandaşın huzurlu içinde yaşamasını için mücadele eden ve teröristlerin korkulu rüyası olan Jandarma Komando Timleri bu sefer Bozkurt halkının yanına koştu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma timleri kolları sıvası ve ellerine aldıkları kürek, ve fırçalarla yaklaşık 1-2 metre boyundaki çamurları işyerlerinden temizlemeye başladı. Halk ile omuz omuza veren mavi bereliler iş yerlerinin çoğunu çamurdan arındırdı.

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