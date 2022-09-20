Video Yaşam Meksika’da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü | Video
Meksika’da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü | Video

Meksika’da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü | Video

20.09.2022 | 01:00

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Meksika’da düzenlenen yemek yeme yarışması sırasında boğulan bir yarışmacı hayatını kaybetti.

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