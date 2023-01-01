Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde 50 Milyon TL. çıkan bileti o sattı | Video

MİLLİ Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin büyük ikramiyesi olan 200 milyon TL, bu yıl 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Biletlerden biri de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde online olarak satıldı. Talihlinin çeyrek bileti makineye oynatarak satın aldığı tekel bayinin sahibi Onur Uğur (27), "Çok mutluyum, bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel bir şey. Kime verdik bilmiyoruz. Online bilete çıkmış. Makineden oynanan bilete çıkmış zaten. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır" dedi.

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi, dün saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.

MİLLİ Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin büyük ikramiyesi olan 200 milyon TL, bu yıl 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Biletlerden biri de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde online olarak satıldı. Talihlinin çeyrek bileti makineye oynatarak satın aldığı tekel bayinin sahibi Onur Uğur (27), "Çok mutluyum, bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel bir şey. Kime verdik bilmiyoruz. Online bilete çıkmış. Makineden oynanan bilete çıkmış zaten. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır" dedi.