Milli sporcuyu darp edip silah çeken sanıklardan şok ifade! "Pişman değilim" | Video 18.09.2025 | 13:34 Bursa'da uluslararası arenada başarıyla Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Semih Topçu'ya spor salonunda silah çekip darp eden iş yeri sahibi ve koruması, 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar karakoldaki ifadelerini kabul ederken, hakimin "Pişman mısın?" sorusuna "Değilim" cevabını verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan Parkora AVM'deki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, salon sahibi Baki K., iddiaya göre, izinli gününde işe gelmeyen milli sporcu Semih Topçu'yu telefonla arayarak hakaretler savurdu. Daha sonra iş yerine çağrılan Topçu, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildi. Ardından Baki K.'nin yanındaki çalışanı, "Vur" emriyle milli sporcuyu tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan saldırının ardından Semih Topçu'nun vücudunda kırıklar oluştu. Şikayetçi olan milli sporcu, adaletin yerini bulmasını istedi.

Sanıklar hakkında açılan davanın 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında söz alan işyeri sahibi Baki K. ve koruması Yusuf İslam D., karakolda verdikleri ifadeleri kabul ettiklerini söyledi. Hakimin "Pişman mısınız?" sorusuna ise sanıklardan "Değilim" cevabı geldi.

Baki K., "Olay günü spor merkezinde eğitici ve hoca bulunmadığını görünce telefon ile kendisini aradım. Aramızda tartışma yaşandı. Aradan yaklaşık 45 dakika sonra odama gelip içeri girdi ve kapıyı kilitledi. Semih'in arka tarafında kabarıklık görünce silah olabileceğini düşünüp ben de üzerimdeki taşıma ruhsatlı tabancamı çıkartarak kurma kolunu çekip bıraktım. Zaten Semih'in cüssesi bana göre iricedir. Nahoş bir olay yaşanacağını düşünerek kaygılandım. O esnada odaya kapıyı zorlayarak açmak suretiyle çalışanlarım olan Yusuf İslam D. ile Rüçhan Polat S. geldi. Ardından müştekinin 'Şerefsizler' şeklinde sözler söylemesi üzerine Yusuf İslam yumrukla müştekiye vurmaya başladı. Rüçhan'la araya girip ayırmaya çalıştık. Daha sonra Semih Topçu, spor merkezinden dışarıya çıktı. Kapının önünde de yine tartışma ve arbede yaşandı. Ardından müşteki ayrılıp gitti ve olay böylece sona erdi" ifadelerini kullandı. Mahkemenin, beraatine karar verilmesini talep eden Baki K., mahkeme başkanının "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim" yanıtını verdi.

Baki K.'nin ardından mahkeme tarafından kendisine söz verilen Yusuf İslam D. de "Olay günü iş yerim olan diğer sanığa ait spor merkezindeydim. Patron olan Baki Bey'in odasında tartışma olduğunu görünce kapıyı zorlayarak açıp içeriye girdim. Doğrudan müşteki ile Baki Bey'in arasına girdim. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere müşteki ve sanığı ayırmaya çalışıyordum. O sırada müşteki 'Şerefsizler' şeklinde hakaret edince ben de müştekiye yumrukla vurdum. Olay nedeniyle pişmanlığım yoktur. Suçlamayı bu şekliyle kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.