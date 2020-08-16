Video Yaşam Minik Ege'yi Yunus Polisleri hastaneye yetiştirdi | Video

Minik Ege'yi Yunus Polisleri hastaneye yetiştirdi | Video

Minik Ege'yi Yunus Polisleri hastaneye yetiştirdi | Video
16.08.2020 | 16:44

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İstanbul'da hastalanan Ege isimli bebeğini arabasıyla hastaneye yetiştirmeye çalışan fakat trafik kilitlenince çaresiz kalan annenin yardımına Motosikletli Yunus Polisleri koştu.

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