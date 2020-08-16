Minik Ege'yi Yunus Polisleri hastaneye yetiştirdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Minik Ege'yi Yunus Polisleri hastaneye yetiştirdi | Video 16.08.2020 | 16:44
02:20
02:22
03:39
Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 16.08.2020 | 12:43
01:09
00:32
Son Dakika | Çanakkale Lapseki'de orman yangını | Video 16.08.2020 | 12:34
21:39
04:02
İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü... | Video 16.08.2020 | 11:49
04:05
İstanbul Sultangazi'deki yangın paniğinde polisten flaş uyarı | Video 16.08.2020 | 11:09
01:52
01:48
07:59
00:34
01:20
00:44
00:11
Yıkımı yapılan bina çöktü, yanındaki bina hasar gördü | Video 15.08.2020 | 17:04
01:46
Son dakika | Çekmeköy'de hafriyat kamyonu kazası: 1 ölü 15.08.2020 | 16:58
00:15
01:45
Aracıyla kaçarken 9 araca çarpan şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 15.08.2020 | 16:33
İstanbul'da hastalanan Ege isimli bebeğini arabasıyla hastaneye yetiştirmeye çalışan fakat trafik kilitlenince çaresiz kalan annenin yardımına Motosikletli Yunus Polisleri koştu.