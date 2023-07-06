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Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen kıza böyle çarptı | Video

Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen kıza böyle çarptı | Video

06.07.2023 | 13:36

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişinin olduğu motosiklet, bir anda yola fırlayan genç kıza çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve çarptığı kız yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Burak İ., bir anda yola fırlayan 16 yaşındaki Elif S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burak İ. ve arkasında oturan arkadaşı yerde sürüklenirken, genç kız ise yola savruldu.

Motosikletin arkasında oturan genç, kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, yaralanan motosiklet sürücüsü Burak İ. ile çarptığı Elif S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameraları ise, 2 kişinin yaralandığı kazayı saniye saniye kaydetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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