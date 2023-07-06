Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen kıza böyle çarptı | Video
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişinin olduğu motosiklet, bir anda yola fırlayan genç kıza çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve çarptığı kız yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Motosikletin arkasında oturan genç, kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, yaralanan motosiklet sürücüsü Burak İ. ile çarptığı Elif S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameraları ise, 2 kişinin yaralandığı kazayı saniye saniye kaydetti.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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