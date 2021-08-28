Müge Anlı ekranlara geri dönüyor! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon ne zaman başlayacak?
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için heyecan dorukta. Atv’nin uzun soluklu programı yeni sezon yayın tarihini duyurdu. Milyonların beklediği yeni sezon bölümlerinin hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyenleriyle buluşacağı bilinirken yeni sezon tanıtımıyla beraber “Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?” soruları gündeme taşındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi ve tanıtımı...