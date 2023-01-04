Müge Anlı kendini zor tuttu! Sapık Sinan, Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar attı: "Defalarca küfrettim" | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Annesi yaşındaki Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'a "Fikri Bey'e neden 9 tane mesaj attın?" sorusunu yönelten Müge Anlı, aldığı cevap karşısında sinirlenmemek için kendini zor tuttu. O anlar canlı yayına böyle yansıdı...