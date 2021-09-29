Müge Anlı son bölüm 29 Eylül 2021 Çarşamba tamamı tek parça atv izle! Müge Anlı'dan tepki "Bizi haber yapmaktan..."

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Eylül 2021 Çarşamba canlı yayınından son dakika haberleri!

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Eylül 2021 Çarşamba canlı yayınında neler yaşandı?

40 yaşındaki Hülya Yılmaz'a 4 aydır ulaşılamıyor. Üç çocuğunu bırakıp kayıplara karıştı. Annesi, İzmir'de yaşayan Ferhat isimli kişiyi suçluyor... Kayseri'deki çifte cinayette kan donduran ifade. Müge Anlı, Yusuf Turhan'ın yakın akrabayı tasarlayarak öldürme suçundan dün mahkemeye çıkarıldığını, eşi ve oğlunun da mahkemeye çıktığını söyledi. Yusuf Turhan'ın "Kardeş katili olarak burada olmak bana zor geliyor" dediğini, kulağının ağır işitmeye başladığını ve mahkeme başkanın sürekli uyardığını, "Cinayeti ben işledim, oğlum ve eşimin ilişiği yoktur" dediğini, oğul Bedirhan'ın da "Babam yengemi boğarken şok geçirdim müdahale edemedim" dediğini söyledi. Müge Anlı, mahkeme heyetinin bunu kabul etmeyip 3 kişinin de aynı suçtan yargılanmasına karar verdiğini belirtti. Kayıp telefonla ilgili çarpıcı bilgi.

Ganime Hanım'ın kuzeni Osman Erşan da stüdyomuzda ve Osman Bey kendisi cezaevindeyken Emel Hanım'ın eşi Selda Hanım'ı Labit Bey ile yapmaya çalıştığını iddia etti. Müge Anlı, Labit Bey'in HTS kayıtlarının çıkarıldığını, Labit Bey'in olaydan 12 gün sonra yeni hat aldığını söyleyince Yıldız Hanım, eşinin "Hattım damadımın üzerine o yüzden yeni hat alacağım" dediğini aktardı. Müge Anlı, dolayısı ile ayın 20'sinden öncesinin HTS kayıtları için dilekçede bulunulacağını ama çıkan Büyükdalyan baz istasyonunun Labit Bey'de de hep çıktığı bilgisini verdi. Kendilerine ait markette öldürüldüler.

Cinayetten önce kiminle tartışma yaşadı? Hüseyin Bey'in ablası Müjgan Artam, Hüseyin Bey'e neden diğer kardeşimiz Ali ile konuşmuyorsun dediğini, aralarında sorun olduğunu söyledi. Hüseyin Bey'in yeğeni Engin Bey, bir arsa tartışmaları olduğunu, dayısının o arsalara ait belgeleri imzalamadığını, hayatında ilk defa dayısını öyle sinirli gördüğünü, herkesin "Arsa Müjgan Artam'a ait" dediğini, dayısının da sinirlenip belgeleri yırttığını söyledi.