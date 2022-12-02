Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! "Karıma 'Eminönü'ndeyim dedim, Emine'deyim anladı, evi terketti"
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Müge Anlı'nın programına başvurarak karısının bulunmasını isteyen yaşlı adam, ''Karıma Eminönü'ndeyim dedim. Emine'deyim anlamış. Gece yarısı yatarken evi terk edip gitti'' ifadelerini kullandı. Karısının geri dönmesini isteyen Şahin Yüksekova, ''Ona ne kadar anlattıysam anlamadı. Emine'de değil, Eminönü'ndeydim. İkna edemedim. Emine diye tanığım biri bile yok.'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.