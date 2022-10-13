Müge Anlı'da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem'in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı, 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümünü gündeme taşıdı. Anne Melisa, suçu sevgilisi Recep'e attı. Recep Aldemir ise 'Melisa, Meryem'i ben öldürdüm' diye bana mesaj attı' diyerek anneyi suçladı. İkilinin Whatsapp üzerinden yaptıkları konuşma da canlı yayında ekranlara taşındı. Tüm bu iddialar sürerken gelen son dakika bilgisine göre Meryem Çiğdem Ünal'ın annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı.