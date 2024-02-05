Müge Anlı'da Hasan Çelik olayı! Gözyaşları sel oldu: "Babamı öldürdüler amca" | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir işlenen bir olay daha çözüme kavuştu. 2 Şubat Cuma tarihinde Müge Anlı, canlı yayında Çelik'in cinayete kurban gittiğini açıklamıştı. Bugünkü yayında ise kızı Şerife amcasına sarılarak "Babamı öldürdüler amca..." diye ağlayarak haykırdı. Stüdyoda gözyaşları sel oldu. İşte o anlar...