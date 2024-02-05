Müge Anlı'da Hasan Çelik olayı! Gözyaşları sel oldu: "Babamı öldürdüler amca" | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir işlenen bir olay daha çözüme kavuştu. 2 Şubat Cuma tarihinde Müge Anlı, canlı yayında Çelik'in cinayete kurban gittiğini açıklamıştı. Bugünkü yayında ise kızı Şerife amcasına sarılarak "Babamı öldürdüler amca..." diye ağlayarak haykırdı. Stüdyoda gözyaşları sel oldu. İşte o anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
05:28
05:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05.02.2024 | 11:26
05:15
00:44
Yağma suçundan aranan firari uzi ile yakalandı | Video 05.02.2024 | 10:36
03:31
Tokat’ta heyelan felaketinin vurduğu köy böyle görüntülendi | Video 05.02.2024 | 10:04
00:17
Kılavuz kaptanın denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.02.2024 | 10:07
03:20
00:54
Esenyurt’ta kadına şiddete “uçan tekmeli” müdahale kamerada | Video 05.02.2024 | 09:29
01:29
00:54
01:24
03:07
02:40
01:56
Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı 04.02.2024 | 20:04
01:55
Üsküdar’da taksi ücretini ödemeyen kadın adliyeye sevk edildi | Video 04.02.2024 | 15:45
00:41
Seyir halindeki otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi | Video 04.02.2024 | 13:47
03:21
MİT’in DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı | Video 04.02.2024 | 12:47
00:20
01:19
İstanbul’da drift yapan spiker kadın kamerada | Video 04.02.2024 | 10:39