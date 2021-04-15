Video Yaşam Müge Anlı'da inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı, 600 bin TL. dolandırıldı! | Video

Müge Anlı'da inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı, 600 bin TL. dolandırıldı! | Video

Müge Anlı'da inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı, 600 bin TL. dolandırıldı! | Video
15.04.2021 | 12:22

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Müge Anlı'yla Tatlı Sert programına katılan 41 yaşındaki Arzu Salman, sosyal medyadan tanıştığı evli bir adamın 'bekarım' diyerek evlilik vaadiyle kandırıldı. Arzu Salman 600 bin TL. dolandırıldığını iddia etti.

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