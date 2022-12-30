Müge Anlı'da Sinan'ın dayısından çok konuşulacak sözler! "Arife Gökçe'nin kaybında yeğenimin parmağı vardır" | Video
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Sinan Sardoğan'ın canlı yayındaki dayısı Arife Gökçe'nin kaybında yeğeninden şüphelendiğini söyledi ve seslendi. Sinan hiçbir şey yapmadığını, ne olduğunu bilmediğini tekrarlamaya devam etti.