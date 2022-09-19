Müge Anlı'da Son Dakika: 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırıp, tacizde bulunan 48 yaşındaki şahıs gözaltına alındı | Video

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman olayında yeni gelişme... Hakkında çok sayıda çocuk tacizi şikayeti bulunan 48 yaşındaki Nurettin Arslan isimli okul servis şöförünün 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırarak taciz ettiği, ortaya çıkan fotoğrafla öğrenildi. Yayına verilen görüntünün ardından anne Sevim Salman uygunsuz fotoğrafı görünce sinir krizi geçirdi. 48 yaşındaki tacizci Nurettin Arslan ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yaşananlar...