Müge Anlı'da Son Dakika: 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırıp, tacizde bulunan 48 yaşındaki şahıs gözaltına alındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 19.09.2022 | 11:10
01:13
10:04
01:03
03:22
Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video 19.09.2022 | 10:05
03:34
01:13
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 10:22
01:50
Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı | Video 19.09.2022 | 10:00
00:40
Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 10:00
00:26
00:33
Gaziantep'te deaş operasyonunda 2 tutuklama | Video 19.09.2022 | 09:33
00:42
Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 19.09.2022 | 09:20
03:20
Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video 19.09.2022 | 09:05
00:35
Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler aksadı | Video 19.09.2022 | 08:48
01:44
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı | Video 19.09.2022 | 08:45
01:12
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
00:56
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
02:33
02:55
İkizlerinden biri kaybolan annenin "Oğlumu bulun" feryadı | Video 18.09.2022 | 16:43
05:56
LGBT'ye karşı "Büyük aile yürüyüşü" Saraçhane'de başladı | Video 18.09.2022 | 16:15
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman olayında yeni gelişme... Hakkında çok sayıda çocuk tacizi şikayeti bulunan 48 yaşındaki Nurettin Arslan isimli okul servis şöförünün 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırarak taciz ettiği, ortaya çıkan fotoğrafla öğrenildi. Yayına verilen görüntünün ardından anne Sevim Salman uygunsuz fotoğrafı görünce sinir krizi geçirdi. 48 yaşındaki tacizci Nurettin Arslan ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yaşananlar...