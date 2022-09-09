Müge Anlı'da yürekleri ağza getiren anlar! Bir anda kafa üstü yere yığıldı | Video
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 09.09.2022 | 11:15
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Mersin'de 111 adrese dev uyuşturucu operasyonu | Video 09.09.2022 | 09:53
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İstanbul’da kadın müşteriden kasiyere tokatlı saldırı kamerada | Video 09.09.2022 | 10:42
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Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı | Video 09.09.2022 | 09:32
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Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada | Video 09.09.2022 | 09:34
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Tekirdağ'da 350 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 09:34
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Sancaktepe’de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler | Video 09.09.2022 | 09:18
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Ardahan'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı | Video 09.09.2022 | 09:23
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Adana’da hırsızlara yönelik şafak operasyonu | Video 09.09.2022 | 08:33
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Sinop’ta trafik kazasında cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı | Video 09.09.2022 | 08:33
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TEM’de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü | Video 09.09.2022 | 08:33
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Motosikletle ATV tipi araç çarpıştı... O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 23:18
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Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı | Video 08.09.2022 | 22:47
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Kavşaktaki zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video 08.09.2022 | 21:11
ATV’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te seyirciyi korkutan dakikalar yaşandı. İki yaşındaki kızı ile birlikte günlerdir kayıp olan 22 yaşındaki Melisa Baytemir bulundu. Genç kadının annesi canlı yayında bayılınca yürekler ağza geldi. İşte o anlar..