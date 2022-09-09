Müge Anlı'da yürekleri ağza getiren anlar! Bir anda kafa üstü yere yığıldı | Video

ATV’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te seyirciyi korkutan dakikalar yaşandı. İki yaşındaki kızı ile birlikte günlerdir kayıp olan 22 yaşındaki Melisa Baytemir bulundu. Genç kadının annesi canlı yayında bayılınca yürekler ağza geldi. İşte o anlar..