Video Yaşam Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış! | Video
Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış! | Video

Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış! | Video

02.02.2024 | 13:43

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Hasan Çelik hakkında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Ankara’da 79 gün önce kaybolan Hasan Çelik’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Dün, canlı yayında gözaltına alınan Yasin Tıraş, her şeyi sorgusunda anlattı. Ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı: Cinayetin ardından sevgilisiyle bungalov evde tatil yapmış!

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