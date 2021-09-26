Muğla Datça'da korkutan deprem | Video

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 11,87 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 21 kilometre mesafede olduğu belirlendi.