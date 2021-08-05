Muğla Milas Kemerköy Termik Santrali'nde son durum SABAH'ın gökyüzü kamerasında! | Orman yangını SON DAKİKA |
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Son dakika haberleri... Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali’nde dün akşam facianın eşiğinden dönüldü. Bölgede devam eden yangın akşam saatlerinde rüzgârın da hızlanmasıyla santrale doğru ilerledi. Santral çevresinde yangın büyük tehlike saçtı.