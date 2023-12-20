Nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi | Video 20.12.2023 | 12:05 Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri sürü halinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde yer alan kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ-Karakoçan karayoluna indi. Batman'dan Karakoçan ilçesine doğa yürüyüşü için arkadaşlarıyla birlikte giden Sabahattin Atalay, dağ keçilerinin karayoluna kadara inerek otladıklarını fark etti. Atalay, ilk defa karşılaştığı dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Gördüğü manzara karşısında heyecanlandığını belirten Atalay, ''Doğada yürümeyi seven biri olarak daha önce tavşan, tilki, kurt gibi birçok hayvanla sıklıkla karşılaşıyordum. Bu kez de Karakoçan'da doğada yürümek istedik. Yol üstünde bir hareketlilik gördüm. Dikkatli bakınca bunların dağ keçisi olduğunu gördük. İlk gördüğümde çok heyecanlandım" dedi.

İlk defa karşılaştığı dağ keçilerini cep telefonuyla kaydettiğini belirten Atalay, şöyle devam etti:

''Hemen araçtan inerek onları takip etmeye başladım bir süre arkalarından gittim. Daha önce de bir sürü hayvan türü görmüştüm tavşan, tilki, kurt bile gördüm ama ilk defa dağ keçisi gördüm ve onları hemen kayıt altına aldım."

Doğa harikası hayvanları korumak ve onlara zarar verilmemesi gerektiğini belirten Atalay, sürünün gözden kaybolmasının ardından beraberindekilerle yürüyüşlerine devam ettiklerini sözlerine ekledi.