Video Yaşam Öfkeli adam, evine girdiği kadını öldüresiye dövdü...O anlar kamerada | Video

Öfkeli adam, evine girdiği kadını öldüresiye dövdü...O anlar kamerada | Video

Öfkeli adam, evine girdiği kadını öldüresiye dövdü...O anlar kamerada | Video
17.07.2020 | 20:36

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir şahıs evine girdiği kadını öldüresiye dövdü. Sırtından çıkardığı levye demiri ile kadını başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralayan şahıstan şikayetçi olan kadın, olaydan sonra serbest kalan şahsın tekrar kendisini darp etmesinden korktuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

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Güvenlik kameralarına da yansıyan darp olayı, İlçeye Bağlı Gümbet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan S.P. arkadaşlarının geldiğini sanıp evinin dış kapısını açtığında iddiasına göre tanımadığı bir erkek şahıs içeriye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde erkekle kadın evde bir şeyler konuştuktan sonra adam sırtında sakladığı demir levyeyi çıkarıp kadına vurmaya başladı. Başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan kadın kapıyı açarak dışarı kaçtı. Dışarıda da kadını vurmaya devam eden şahıs daha sonra gözlerden kayboldu.

Darp sonucu yaralandığı için hastaneye kaldırılan ve kafasında 15 dikiş atılan kadının vücudunun birçok yerinde ise morluklar oluştu. Savcılığa giden kadın, güvenlik kamerası görüntüleri ile kendini döven şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tanımadığı bir şahsın kendisini darp ettiğini ileri süren S.P "Tanımadığım kişi tarafından demir levye ile öldüresiye darp edildim. Arkadaşlarımla yemeğe gidecektik. Kapıyı çalan kişinin arkadaşlarım olduğunu zannederek kapıyı açmıştım. Önce benden para istedi. Neye uğradığımı şaşırdım silah veya bıçak çıkaracağını zannettim. Kendimi can havli ile dışarı atmaya çalışırken arkamdan demir ile kafama vurmaya başladı. Kolumda, omzumda morluklar oluştu. Kafamın içerisinde morluklar oluştu. Şikayetçi oldum şahıs yakalandı. Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu şahıs aramızda elini kolunu sallayarak geziyor" diyerek korktuğunu söyledi.

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