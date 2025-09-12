Video Yaşam Öğrenci servisine silahlı saldırı: 1’i öğrenci 2 yaralı | Video
Öğrenci servisine silahlı saldırı: 1’i öğrenci 2 yaralı | Video

Öğrenci servisine silahlı saldırı: 1’i öğrenci 2 yaralı | Video

12.09.2025 | 12:45

Samsun’da öğrenci servisine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 1’i öğrenci 2 kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Akça (45) idaresindeki 55 ABA 403 plakalı öğrenci servisi minibüsü ile öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, sürücü Aydın Akça ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı Elçin Akça (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

