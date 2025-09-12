Öğrenci servisine silahlı saldırı: 1’i öğrenci 2 yaralı | Video 12.09.2025 | 12:45 Samsun’da öğrenci servisine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 1’i öğrenci 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Akça (45) idaresindeki 55 ABA 403 plakalı öğrenci servisi minibüsü ile öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, sürücü Aydın Akça ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı Elçin Akça (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.