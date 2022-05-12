Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü! "Dedikodu" kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi | Video
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Esenyurt’ta bir özel okulun çıkışında ortalık birbirine girdi. Dedikodu nedeniyle çıktığı söylenen kavgada önce kızlar saç başa kavga ederken daha sonra erkek öğrencilerin tek bir öğrenciyi linç etmeye kalktı. Yaşanan anlar cep telefonlarına böyle yansıdı.