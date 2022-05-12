Video Yaşam Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü! "Dedikodu" kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi | Video
Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü!

Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü! "Dedikodu" kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi | Video

12.05.2022 | 11:04

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Esenyurt’ta bir özel okulun çıkışında ortalık birbirine girdi. Dedikodu nedeniyle çıktığı söylenen kavgada önce kızlar saç başa kavga ederken daha sonra erkek öğrencilerin tek bir öğrenciyi linç etmeye kalktı. Yaşanan anlar cep telefonlarına böyle yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt Bulut Durağı mevkiinde meydana geldi. Özel okul çıkışında "dedikodu" nedeniyle iki grup öğrenci birbirine girdi. Kız öğrencilerinin kavgasına dahil olan erkek öğrenciler bu anları gülerek cep telefonu kamerasına kaydetti. Saç başa girişen kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay sonrasında ise dayak yiyen kızlardan birinin erkek arkadaşı yaşananlara tepki gösterdiği için başka bir grup tarafında linç edilmek istendi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek grubu dağıttı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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