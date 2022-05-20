Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kamerada | Video

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Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu’nun, okul müdürü tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansıdı.
"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİKTEN SONRA ÇOK ÜZÜLDÜM"
Okul müdürü tarafından saldırıya maruz kalan engelli memurun yanında olduğunu söyleyen sendika başkanı Özlem Tam, dayakçı müdürden şikayetçi olduklarını belirterek, "Öncelikli olarak üyemizin bu yaşadığı durumdan üzgünüz. Tarafsız bir şekilde yargılama yapılacağından eminiz. Yüzde 49 engelli bireyimiz devlet memuru olmasına rağmen yaşadığı durumum vahimdir. Kamera kayıtlarında yer aldığı gibi üzücü bir durumdur. Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüm. Bir eğitimcinin bu yanlış davranışı sergilemesi bizi derinden sarsmıştır. Konu cumhuriyet başsavcılığına intikal etmiştir. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık ve şikayetçi olduk" dedi.
Öte yandan engelli memur Ercan Topçu'nun iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakan okul müdürü Ö.F. ise yargıya yansıyan iddialarda ilgili olarak açıklama yapamayacağını ifade etti.