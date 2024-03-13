Video Yaşam Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığından 13 şüpheli yakalandı | Video
Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığından 13 şüpheli yakalandı | Video

Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığından 13 şüpheli yakalandı | Video

13.03.2024 | 14:21

Ordu’da polis ekipleri tarafından silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'silah ticareti ve kaçakçılığı' suçuna yönelik yürütülen ve 3 ay süren planlı çalışma kapsamında yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon süresince şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 206 adet fişek, 24 adet şarjör, 25 adet icra yayı ve mili, 2 adet namlu, 1 adet el yazması tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap, 3 adet sikke, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyonda kapsamında gözaltına alınan 13 şahıstan E.A.(53), Y.K.(60), M.G.S.(61), N.K.(74), R.Z. (66), C.A.(61), A.D.(68) ve M.Y. (70) isimli toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 5'i ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında ayrıca, şubat ayı içerisinde M.Y. isimli şahıs tutuklanmıştı.

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