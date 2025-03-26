Otomobil öğrencilerin arasına daldı: 2 yaralı! | Video 26.03.2025 | 08:35 Batman'da okul çıkışı öğrencilerin arasına dalan otomobil 2 öğrenciyi yaraladı. Olay sonrası sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, 33 AJT 697 plakalı otomobil, Belde Mahallesi'nde bulunan İMKB Ortaokulu önünde okuldan çıkan öğrencilere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik yansırken sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.