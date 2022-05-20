Video Yaşam Oyun parkında korkutan anlar: Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu | Video
Oyun parkında korkutan anlar: Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu | Video

Oyun parkında korkutan anlar: Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu | Video

20.05.2022 | 11:11

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Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Yürekleri ağza getiren olayda zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Sinanoba Mahallesi'de gerçekleşti. İddiaya göre, çocuğunu parktaki seyyar oyun alanında bulunan "zıp zıp" adındaki oyuncağa bindiren bir kadın, kızının videosunu çekmek istedi. Küçük kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Halatların kopması sonucu küçük kız üzerinde zıpladığı trambolinin üzerine düştü. Yürekleri ağza getiren olayda anne büyük bir şok yaşarken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar küçük kızın annesinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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