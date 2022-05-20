Oyun parkında korkutan anlar: Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı | Video 20.05.2022 | 13:43
01:23
Suriye sınırında DEAŞ operasyonu | Video 20.05.2022 | 12:25
01:32
100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video 20.05.2022 | 12:25
03:29
Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kamerada | Video 20.05.2022 | 12:25
01:43
Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video 20.05.2022 | 12:43
00:36
Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:51
02:43
Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:25
01:24
01:33
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 20.05.2022 | 11:46
02:42
Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 20.05.2022 | 11:43
02:24
01:32
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 20.05.2022 | 11:35
03:23
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.05.2022 | 10:56
01:03
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 20.05.2022 | 10:58
01:21
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video 20.05.2022 | 10:56
01:03
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 20.05.2022 | 10:50
05:17
Define ararken katil oldular, 25'er yıl hapse mahkum oldular | Video 20.05.2022 | 10:38
12:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 20.05.2022 | 10:24
00:40
Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Yürekleri ağza getiren olayda zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.