Video Yaşam Pendik'te kadınların minibüsteki para kavgası kamerada | Video
Pendik'te kadınların minibüsteki para kavgası kamerada | Video

Pendik'te kadınların minibüsteki para kavgası kamerada | Video

25.07.2024 | 10:24

Pendik'te minibüse binen bir kadın, başka bir yolcuya 15 lira uzatarak şoföre vermesini istedi. Bir süre sonra '50 lira verdim, paramı çaldınız' diyerek yolcuyu hırsızlıkla suçlaması nedeniyle 2 kadın arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Pendik İlçesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Pendik'te minibüse binen bir kadın, öndeki yolcuya 15 lira uzatarak şoföre vermesini istedi. Ön tarafta kızıyla birlikte oturan başka bir kadın yolcu 15 lirayı şoföre verdi. Dakikalar sonrasında 'ücreti şoföre uzatır mısın' diyen kadın, öndeki yolcuya 'ben sana 50 lira verdim. Paramın üstü nerede? Sen paramın üstünü çaldın diyerek hırsızlık ithamında bulundu. Minibüsteki diğer yolcular ve şoför 15 lira verdiğini söylese de kadın yolcu bu duruma inanmayarak kızıyla oturan yolcuya bağırıp parasının çaldığını iddia etti. Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında kavga çıktı. Minibüs seyir halindeyken kavga etmeye devam eden iki kadın yolcu birbirlerine küfür yağdırarak tehdit etti. Kızıyla oturan öndeki kadın yolcu şoföre 'karakola sürmezsen senden şikayetçi olurum' dedi. Minibüste yaşanılan olay ise kadın yolcunun kızı tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Para kavgası, şoförün 50 lira verdiğini söyleyerek başka yolcuyu hırsızlıkla suçlayan kadını minibüsten indirmesiyle sonlandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tamir edilen telefon, bomba gibi patladı | Video 02:13
Tamir edilen telefon, bomba gibi patladı | Video 25.07.2024 | 11:09
15 kilometre kaçan uyuşturucu kuryesinin aracından 83 bin 888 hap ele geçirildi | Video 00:47
15 kilometre kaçan uyuşturucu kuryesinin aracından 83 bin 888 hap ele geçirildi | Video 25.07.2024 | 10:53
Turizm sezonunda İstanbul’da 6 ton sahte içki ele geçirildi | Video 01:45
Turizm sezonunda İstanbul’da 6 ton sahte içki ele geçirildi | Video 25.07.2024 | 10:39
Böyle sütannelik görülmedi... Kavgaları ile bilinen kedi ile köpeğin görüntüsü izleyenleri şoke etti | Video 00:27
Böyle sütannelik görülmedi... Kavgaları ile bilinen kedi ile köpeğin görüntüsü izleyenleri şoke etti | Video 25.07.2024 | 10:38
Porsuk Çayı’nda tedirgin eden görüntü: Ölü balıklar yüzüyor | Video 03:49
Porsuk Çayı'nda tedirgin eden görüntü: Ölü balıklar yüzüyor | Video 25.07.2024 | 10:24
34 kaydı bulunan oto faresi 150 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı | Video 00:28
34 kaydı bulunan oto faresi 150 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı | Video 25.07.2024 | 10:24
Arnavutköy’de oto tamirhanede çatışma: 2 yaralı | Video 02:43
Arnavutköy’de oto tamirhanede çatışma: 2 yaralı | Video 25.07.2024 | 10:06
Sarıyer’de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada | Video 03:29
Sarıyer’de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada | Video 25.07.2024 | 10:24
Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı, kimse kavganın sebebini anlamadı | Video 03:30
Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı, kimse kavganın sebebini anlamadı | Video 25.07.2024 | 10:02
Beylikdüzü’nde sokak köpekleri park halindeki arabayı parçaladı | Video 02:30
Beylikdüzü’nde sokak köpekleri park halindeki arabayı parçaladı | Video 25.07.2024 | 10:24
Pendik’te kadınların minibüsteki para kavgası kamerada | Video 00:45
Pendik'te kadınların minibüsteki para kavgası kamerada | Video 25.07.2024 | 10:24
Cirit müsabakasında atlar çarpıştı, yürekler ağızlara geldi | Video 04:25
Cirit müsabakasında atlar çarpıştı, yürekler ağızlara geldi | Video 25.07.2024 | 09:04
Arnavutköy’de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü! | Video 00:56
Arnavutköy'de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü! | Video 25.07.2024 | 09:49
Pendik’te şehir eşkıyaları kamerada: Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti! | Video 00:37
Pendik'te şehir eşkıyaları kamerada: Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti! | Video 25.07.2024 | 08:58
Orman ve bahçede uyuşturucu yetiştirip, çatı arasında kurutan şüpheliler yakalandı | Video 01:25
Orman ve bahçede uyuşturucu yetiştirip, çatı arasında kurutan şüpheliler yakalandı | Video 25.07.2024 | 09:34
Burdur’daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:12
Burdur'daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2024 | 09:08
Aksaray’da film sahnelerini aratmayan polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video 03:23
Aksaray’da film sahnelerini aratmayan polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video 25.07.2024 | 08:49
13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Gürz-1 operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı | Video 01:20
13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-1” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı | Video 25.07.2024 | 08:50
İzmir’de silahlı saldırı! Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı | Video 01:00
İzmir'de silahlı saldırı! Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı | Video 25.07.2024 | 08:49
Galata Köprüsü’nde Dolmabahçe’ye gitmek isteyen turistten 600 lira isteyen taksiciye ceza | Video 00:43
Galata Köprüsü’nde Dolmabahçe'ye gitmek isteyen turistten 600 lira isteyen taksiciye ceza | Video 24.07.2024 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA