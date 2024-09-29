Video Yaşam Pendik’te tekmeli yumruklu sinyal kavgası kamerada | Video
Pendik’te tekmeli yumruklu sinyal kavgası kamerada | Video

Pendik’te tekmeli yumruklu sinyal kavgası kamerada | Video

29.09.2024 | 09:51

Pendik'te, iddiaya göre iki araç sürücüsü arasında sinyal verme tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri, diğer sürücüyü araçtan çekerek yere düşürdü. Sürücü yere düşen araç sürücüsüne yerde tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Orkide Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki araç sürücü arasında sinyal verme tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, sürücülerden biri direksiyondaki sürücüyü araçtan çekerek yere düşürdü. Araç sürücüsü yere düşen sürücüyü yerde de tekmelemeye devam etti. Bu sırada araç kaymaya başlayınca başka bir kişi, kaza yaşanmadan aracı durdurdu. Olaya şahit olanlar kavgayı engellemeye çalışsa da öfkeli sürücüyle araç sürücüsü arasındaki kavga bir süre daha devam etti. Kısa süre sonra ayağa kalkan sürücü, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yeniden yere düştü. İki araç sürücüsü arasındaki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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